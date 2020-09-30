في اليوم العالمي للترجمة لم تُنصف الترجمة في ليبيا الإنصاف الواجب

تحت إشراف المنظمة الليبية للغات والترجمة، وبالتعاون مع مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، أقيمت صباح اليوم الأربعاء بمركز وهبي البوري الثقافي بحي السلماني 602، بمدينة بنغازي، حلقة نقاش بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، الذي يوافق 30 من شهر سبتمبر من كل عام، وتناولت الحلقة بالنقاش ورقة الدكتور محمد بالحاج حول حركة الترجمة في ليبيا.

وقد أدار الجلسة كل من الدكتور نجيب الحصادي أستاذ الفلسفة بالجامعات الليبية، والدكتور إبراهيم المهدوي أستاذ التوثيق والمعلومات بالجامعات الليبية، والدكتور زاهي المغيربي أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية، وشارك فيها الدكتور محمد المفتي، والدكتور رمضان المجراب، والدكتور يوسف زغوان.

وحضر فعاليات حلقة النقاش مجموعة من المختصين والمهتمين بمجال الترجمة والنشر، وتميز الحضور بعدد كبير من الشباب.

هذا وقد أقيم على هامش الحلقة معرضا للكتاب شمل إصدارات ومنشورات مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، ومكتبة الكون، ودار البيان للنشر.

وقد تطرقت الورقة المقدمة من الدكتور محمد بن الحاج ــ والتي تحدث فيها عن حركة الترجمة في ليبيا ــ إلى بواعث الترجمة في ليبيا، والرواد في هذا المجال من الليبيين حيث كان أولهم الشخصية الطرابلسية حسونة الدغيس.

ثم تناولت الورقة دور مجلة ليبيا المصورة في هذا الجانب، حيث شجعت على الترجمة عن الإيطالية فيما يتعلق بالأمور الثقافية، وإن كانت في صور فردية، وكان من أبرز من ساهم في هذه المجلة الدكتور وهبي البوري.

عرضت الورقة كذلك حال الترجمة بعد الاستقلال إلى عام 2020 مشيرة إلى الدور الكبير الذي لعبه كل من الدكتور خليفة التليسي، والدكتور علي فهمي خشيم، والدكتور الهادي بولقمة وغيرهم من المفكرين الليبيين الذين انتقلوا بالترجمة في ليبيا إلى مرحلة أكثر تطورا ونضوجا.

وذكرت الورقة بالأسماء عدد المترجمين الليبيين، عدد مترجماتهم من الكتب التي تجاوزت 64 مترجما، و510 كتابا.

وخرجت الورقة بجملة من النتائج كان أهمها بأن مجال الترجمة لم ينصف الإنصاف الواجب في ليبيا.