أفادت مصادر إعلامية، الأربعاء، بأن قسم التحقيقات بمكتب

النائب العام أمر بحبس رئيس لجنة تخريد السيارات بوزارة المواصلات بحكومة الوفاق

غير المعتمدة، بتهمة إلحاق الضرر الجسيم بالمال العام.

The post عاجل // مكتب النائب العام يأمر بحبس رئيس لجنة تخريد السيارات بوزارة مواصلات الوفاق بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام

