ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

30 September, 2020

قامت الإدارة العامة للتدريب التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق ،الأربعاء ،باستئناف دورة الدراجات

النارية التي تُعقد لصالح ادارة شؤون المرور والترخيص وعدداً من مديريات الأمن.

وقالت وزارة الداخلية إن هذه الدورة تختص بتعليم قيادة الدرجة النارية وكيفية استخدامها اثناء المهام وكذلك فن التعامل والقيادة في المراسم الرئاسية وفن البروتوكول والمواكب المرافقة للشخصيات الهامة كفتح الطرقات والتعامل مع الازدحام المروري في مرافقة الضيوف.