عقوب يبحث مع العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية مخصصات التطوير والاحتياجات

دعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، المدراء العاملون للمستشفيات العامة والقروية، والمدراء العاملون للمراكز التخصصية، للقاء وزير الصحة سعد عقوب الأحد المقبل.

وقالت الوزارة في إيجاز صحفى، اليوم الأربعاء، أن اللقاء لمناقشة ومخصصات بند التحسين والتطوير المتعلق بالمستشفيات العامة والقروية التخصصية، مطالبة المدراء بإحضار المستندات المتعلقة بالمصروفات الخاصة بالبند عن عام 2019، والمستندات الخاصة بالاحتياجات لعام 2020.

ولتطوير قطاع الصحة في الشرق الليبي، عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني رقم 129 لسنة 2020 ميلادي للمرور والتفتيش بشكل دوري على كافة المستشفيات والمراكز الصحية اجتماعا هما لمتابعة عملها المنوط بها وفقا للقرار، في 23 سبتمبر الجاري.

ويترأس اللجنة وكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، وتضم في عضويتها مدير إدارة المتابعة وتققيم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس، والمندوب عن جهاز الأمن الداخلي محمد إدريس حسن، والمندوبان عن جهاز الإمداد الطبي عبدالحميد بوزيد، وجمال محمد، كما تضم اللجنة في عضويتها المندوب عن وزارة العدل جاسر علي سالم، والمندوب عن وزارة الصحة الدكتور محمد علي بن خيال.

وضم اجتماع، مدراء الخدمات الصحية، في كل من، بئر لشهب، وطبرق، وأم الرزم، ودرنه، والقبة، والأبرق، والقيقب، وشحات، ووردامه، البيضاء، والساحل، وجردس العبيد، والمرج، فيما تغيب عن الاجتماع مدير مكتب الخدمات الصحية أمساعد.

وهدف الاجتماع باللجنة المشكلة إلى إيجاد الخلل وتقويم الأداء أو اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد وجاء تشكيل اللجنة عقب اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية العادي الثالث للعام الحالي الذي عقد برئاسة عبدالله الثني الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 ميلادي، في مدينة مدينة بنغازي، والذي تقرر خلاله إعادة هيكلة القطاع الصحي للمستشفيات والمراكز الطبية والقائمين عليها.