ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

30 September, 2020

إلتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق ،اليوم الأربعاء ،مدير عام صندوق التأمين العام وعدد من المختصين بمركز طب الميدان والدعم.

و استعرض الاجتماع الإجراءات والمطالبات التي قدمها المركز بشان صندوق التأمين العام الجهة المكلفة بمراجعة الإجراءات المتخذة حيال جرحى العمليات العسكرية ،وتم خلال التأكيد على ضرورة تقديم التقارير المالية والفنية من قبل الصندوق في أسرع وقت للنظر فيها .

