ليبيا
معيتيق يبحث الإجراءات المتخذة حيال جرحى العمليات العسكرية
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
30 September, 2020
إلتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق ،اليوم الأربعاء ،مدير عام صندوق التأمين العام وعدد من المختصين بمركز طب الميدان والدعم.
و استعرض الاجتماع الإجراءات والمطالبات التي قدمها المركز بشان صندوق التأمين العام الجهة المكلفة بمراجعة الإجراءات المتخذة حيال جرحى العمليات العسكرية ،وتم خلال التأكيد على ضرورة تقديم التقارير المالية والفنية من قبل الصندوق في أسرع وقت للنظر فيها .
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك