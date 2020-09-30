مركز “طب الميدان” يطالب “معيتيق” بفاتورة علاج جرحى المليشيات

التقى أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، مدير عام صندوق التأمين العام وعدد من المختصين بمركز طب الميدان والدعم.

“معيتيق” كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلاً: “التقينا اليوم الأربعاء مدير عام صندوق التأمين العام وعدد من المختصين بمركز طب الميدان والدعم الذين استعرضوا الإجراءات والمطالبات التي قدمها المركز بشان صندوق التأمين العام الجهة المكلفة بمراجعة الإجراءات المتخذة حيال جرحى العمليات العسكرية” وفق قوله.

أضاف “معيتيق”: “تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تقديم التقارير المالية والفنية من قبل الصندوق في أسرع وقت للنظر فيها” وفق تعبيره.