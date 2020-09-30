مركز “طب الميدان” يطالب “معيتيق” بفاتورة علاج جرحى المليشيات

التقى أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، مدير عام صندوق التأمين العام وعدد من المختصين بمركز طب الميدان والدعم.
“معيتيق” كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلاً: “التقينا اليوم الأربعاء مدير عام صندوق التأمين العام وعدد من المختصين بمركز طب الميدان والدعم الذين استعرضوا الإجراءات والمطالبات التي قدمها المركز بشان صندوق التأمين العام الجهة المكلفة بمراجعة الإجراءات المتخذة حيال جرحى العمليات العسكرية” وفق قوله.
أضاف “معيتيق”: “تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تقديم التقارير المالية والفنية من قبل الصندوق في أسرع وقت للنظر فيها” وفق تعبيره.
أضف تعليقـك