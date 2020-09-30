“حسني بي”: سوء الإدارة وارتفاع النفقات نتج عنهما دين يدفعه كل مواطن ليبي حي

قال رجل الأعمال الليبي حسني بي، للأسف الحقيقة مرة، الدين العام دين على الشعب و هو الضحية لأن المال العام مال الشعب .

وأضاف بي في تدوينه على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الحكومة ليست إلا نخبة من الشعب أوكل لها إدارة أمور الوطن أرض و شعب، سوء الإدارة وارتفاع النفقات العامة نتج عنها دين للأسف يدفعه كل مواطن ليبي حي و منذ لحظة الولادة .

وكان رجل الأعمال الليبي حسني بي، قد علق على اتفاقية معاودة إنتاج وتصدير النفط مرة أخرى، بين المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة و أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، في تصريحات إعلامية سابقة، بأنه لا يراها هجمة مرتدة ولكنها من وجهة نظره “تسلل” جعل جميع الأطراف السياسية غير قادرة على فعل شيء، مؤكدا أنه بشكل شخصي يرى أن أي اجتماع بين الإخوة الليبيين لنقاش حل موضوع توقف الحرب واستئناف النفط وحل المقاصة بين الغرب والشرق بين المصارف فهذا شيء إيجابي ولابد أن أرحب به.