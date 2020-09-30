ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 September, 2020

بحثت إدارة مطار معيتيقة الدولي ،اليوم الأربعاء ،خلال اجتماع للجنة الخانات الزمنية ،جدولة الخانات الزمنية للرحلات التجارية المزمع تشغيلها للموسم الشتوي اعتباراً من 25 أكتوبر القادم. وكذلك البدء في تسيير رحلات داخلية لسبها والحقول النفطية.

وتم خلال الاجتماع ،وفق ما أفاد المركز الإعلامي بالمطار، معرفة الكمية التي تم سحبها من وقود الطائرات لدراسة إمكانية زيادة عدد الرحلات.

وضم الاجتماع كل من مدير عام المطار، ومدير إدارة التشغيل والتسهيلات بمصلحة المطارات، ومندوبي الشركات الناقلة، ومدير محطة الشركة الليبية للخدمات الأرضية.