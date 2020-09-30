كشفت اللجنة العليا لإدارة الأزمة بمصراتة تسجيل حالة وفاة في قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية.

وحسب إيجاز اللجنة العليا بمصراتة فقد استقبل مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم 2 ، 3 مصابين، وغادر آخر مركز مصراتة الطبي بعد تعافيه تماما من المرض، مضيفا أن إجمالي المصابين بمراكز العزل بلغ 29 حالة، منها 15 حالة تتلقى الرعاية في غرف العناية الفائقة.

هذا وكانت اللجنة قد أعلنت تسجيل 17 إصابة مؤكدة يوم أمس داخل بلدية مصراتة.

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