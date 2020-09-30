“باشاغا”: التنسيق الأمني مع “الصديقة تركيا” كان محور نقاشي مع سفيرها في طرابلس

إلتقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا” صباح اليوم الأربعاء بالسفير التركي لدي ليبيا “سرحات اكس” وبحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي “أحمد كركوب”.

وبحسب بيان لوزارة “داخلية الوفاق” اليوم على حسابها بموقع “فيسبوك”: “تناول اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس بحث سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين والتعاون والتنسيق في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها, بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك” وفق قوله.

وكان “باشاغا” قد التقى في وقت سابق الشهر الماضي مسئولين أتراك على رأسهم وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في العاصمة التركية أنقرة.