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شركة الكهرباء تواصل صيانة خطوط الضغط العالي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن مواصلة أعمال صيانة الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي، مشيرة إلى أن فرق الصيانة قامت بتركيب الجزء الأول من البرج رقم 8 وتركيب الجزء العلوي للبرج رقم 3 بالإضافة إلى مد أسلاك جديدة على خطوط جنوب الهضبة جهد 220 كيلوفولت.

وأضافت الشركة أنه يجري الآن تجميع الجزء الأول للبرج رقم 9، فيما لا يزال العمل مستمر على قدم وساق من أجل شحن محطة الهضبة وعملية مسح التراب بجوار البرج رقم 9.

وأكدت الشركة أن كافة الأعمال تمت بجهود فرقة الخطوط التابعة لإدارة صيانة خطوط الجهد الفائق الغربية، وبالتعاون مع قسم الدوريات والتفتيش بالإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية والذين بدورهم عملوا على تأمين الطريق العام داخل مشروع الهضبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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