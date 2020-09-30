رئيس هيئة الكهرباء يبحث مع “تسييري سرت” أسباب توقف محطة الخليج البخارية

ألتقى رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية مهندس فخري المسماري، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم وبحضور مسؤول ادارة ومتابعة المحطات بالهيئة، لبحث ومناقشة كافة المشاكل التي تعاني منها شركة الكهرباء بسرت وكافة الدوائر، وبحث ملف توقف الوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت وخاصة فيما يتعلق بأسباب توقفها والتأخر فى اجراءات إصلاح الأعطال فيه.

وأتفق الطرفان الهيئة العامة للكهرباء وبلدية سرت بتكليف بسرعة صيانتها وتوفير احتياجاتها وتكليف فريق هندسي بالخصوص، كما تم مناقشة كافة الاحتياجات الخاصة بالشركة العامة للكهرباء سرت والمحالة اليهم سابقا في إجراءات رسمية من لجنة الأزمة وتمت الموافقة عليه من قبل رئيس الهيئة العامة للكهرباء بسرعة توريدها وتوفيرها خلال شهر، كما تناول اللقاء أيضا ملف إنارة الشبكة الكهربائية داخل كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وتوفير مستلزماتها واحتياجاتها ومعالجتها بالكامل.

وأوضح رئيس المجلس التسييري للبلدية فى تصريح صحفي عقب اللقاء، أنه بالنسبة للمناطق والتجمعات الواقعة غرب مدينة سرت التي تعرضت لأضرار الاشتباكات الأشهر الماضية سيتم معالجة كافة المعوقات والاحتياجات الواجب توفيرها لإصلاح شبكات الكهرباء، كما تم الاتفاق أيضا خلال اللقاء على توفير محركات كهرباء لكافة المواقع التي تحتضن ضيوف مدينة سرت خلال يوم العاشر من شهر أكتوبر المقبل للمشاركة بمؤتمر سرت الثاني وكذلك تم الموافقة على تخصيص محرك كهرباء حديث لمعمل PCR فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا بسرت وبالإضافة إلى متابعة مشاكل واحتياجات المحطات بسرت ومنها محطة سرت الرئيسية واحتياجاتها الفنية.

كما وافق رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، على توفير مصابيح الإنارة ومعداتها حسب كتاب رئيس لجنة الأزمة بشركة كهرباء سرت، كما وافق رئيس الهيئة على تخصيص عدد 3 سيارات لشركة كهرباء سرت أحداهما سيارة رافعة والأخرى سيارات خدمات للشركة.