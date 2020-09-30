الزبيدي: البرلمان منح الإخوان قبلة الحياة ورموا لهم طوق النجاة

ليبيا – قال أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي إنّ التصريحات المسربة مؤخّرًا لرئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان تكشف الوجه الآخر لسياسة الإخواني، وهذا هو الخطُّ الذي تنتهجه الجماعة للسيطرة على مفاصل الدولة الليبية.

الزبيدي وفي حديث خاصّ لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أوضح أنّ الإخوان تتلقّى تعليمات من قطر وتركيا، ملقيًا باللوم على من تبقّى من أعضاء مجلس النواب الذين منحوا الإخوان قبلة الحياة ورموا لهم طوق النجاة، خاصّة وأنهم يتخوّفون من خروج الشارع ورحيلهم عن المشهد الليبي.

وقال إن المخطّط الذي كشف عنه صوان من تقاسم المناصب السيادية مع احتفاظهم بحق الفيتو أو الثلث المعطل في كل هذه المناصب والوزارات والإدارات السياسية في ليبيا أكد أنّ الإخوان جماعة لا يؤتمن مكرها وشرها، قائلًا: “لكن للأسف هناك من ينطلي عليه أساليبهم ويمنحهم الوقت لتمديد مشاريعهم إلى الخارج”.

وتابع أنّ تلك التسريبات أكّدت أنّ هناك ارتباطًا عضويًا بين جماعة الإخوان وحزب العدالة والبناء في ليبيا مع الأتراك والقطريين الذين يمدونهم بالسلاح والدعم، مشيرًا إلى أنّ صوان اعترف أنهم يتلقّون الأوامر من الدوحة وأنقرة وأنهم يتشاورون معهم في كل كبيرة وصغيرة.

ولفت إلى أنّ التسريبات كشفت عن فضيحة تتمثّل في تسمية الصوان خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري -الذي يدعي بأنه استقال من الإخوان- أنه من قيادات الجماعة الذين يتفاوضون الآن في بوزنيقة.

الزبيدي أكّد أنّ قطر وتركيا لن تتوقّفا عن دعم جماعة الإخوان وتمكينها من السيطرة على مفاصل ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية