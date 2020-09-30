نائب عام “الوفاق” يحقق مع 4 مسئولين جدد بشركة الكهرباء

باشر مكتب “النائب العام” التابع لحكومة الوفاق بطرابلس، التحقيق مع أربعة مسؤولين بالشركة العامة للكهرباء في قضية أزمة الكهرباء وتفاقمها.

وصرح مدير عام الشركة إبراهيم الفلاح لقناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية لحزب الإخوان المعروف باسم العدالة والبناء – اليوم الأربعاء، بأن الاستدعاء والتحقيق روتيني، مع استمرارهم في مباشرة أعمالهم المنوطة بهم إلى حين ظهور نتائج التحقيقات الجارية.

وكان النائب العام بطرابلس قد أصدر قرارا بجلب أربعة من متقلدي مناصب سيادية بالشركة العامة للكهرباء، بينهم رئيس مجلس الإدارة السابقة عبد المجيد حمزة والمدير التنفيذي السابق علي ساسي، ومنع سبعة عشر اخرين، بينهم الأربعة المطلوبون، من السفر خارج البلاد.