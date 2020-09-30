البعثة تعلن عن نتائج محادثات الغردقة المصرية بين الجيش والوفاق

ليبيا – أعلنت البعثة الأممية في ليبيا اختتام المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين وفدين يضمان ضباطًا من الجيش والشرطة، ويمثلان كلًا من حكومة الوفاق والقوّات المسلّحة بمدينة الغردقة المصرية.

البعثة أكّدت في بيان لها تلقّت المرصد نسخة منه أنّ المحادثات التي جرت على مدى يومي 28 و29 من شهر سبتمبر الجاري تمّت برعايتها، وفي حوار سادته روح المسؤولية والشفافية والثقة المتبادلة.

وأوضحت أنّ المحادثات ناقشت عددًا من القضايا الأمنية والعسكرية المُلحّة، منها تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية في المنطقة التي سوف تحدّد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بالإضافة إلى البحث في مسؤوليات حرس المنشآت النفطية ومهامهم.

ونوّهت البعثة الى أن اللقاء خلص المشاركون فيه إلى جملة من التوصيات لكي يتمَّ عرضها لاحقًا على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وذلك على النحو التالي:

– الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في لقاءات مباشرة خلال الأسبوع القادم.

– الإفراج الفوريّ عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، وذلك قبل نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصّة من الأطراف المعنية.

– إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.

– الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافّة المدن الليبية.

– قام المجتمعون بدراسة الترتيبات الأمنية للمنطقة التي سوف تُحدّد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة(5+5).

– أهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وإعطائه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.

وأعربت البعثة عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه الجولة المهمّة من المحادثات الليبية، مقدّرةً بالمثل جهود أعضاء الوفدين، مرحّبة بالنتائج التي تم التوصّل اليها.

البعثة أعربت عن أملها بأن يُسهم التطور الإيجابي في تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي لاإطلاق النار في وقت قريب.

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