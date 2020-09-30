رئيس ديوان مجلس النواب يبحث مع مدراء الإدارات صعوبات العمل في ظل ظروف البلاد الراهنة

عقد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، اجتماعاً بمدراء الإدارات والمكاتب بديوان مجلس النواب لمتابعة سير العمل في كافة إدارات ومكاتب الديوان وفقاً للخطط الشهرية والأسبوعية المُعدة لتسيير العمل على أكمل وجه.

وبحسب إيجاز صحفى للمجلس، بحث رئيس ديوان مجلس النواب مع مدراء الإدارات والمكاتب سُبل تجاوز أي صعوبات قد تواجه تنفيذ هذه الخطط وسير العمل في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لاسيما الوضع الوبائي لفيروس كورونا .

وأثنى رئيس ديوان مجلس النواب على دور الموظفين المُجدين والمُجتهدين بإعمالهم في جميع الظروف وأكد على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لسير العمل دون تهاون أو تقصير تحت أي ظروف مُشدداً على قدسية العمل لجميع الموظفين كلُاً في موقعه لخدمة الوطن وتقدمهِ واستقراره، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية الواجبة لمكافحة وباء كورونا .