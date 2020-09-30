إيطاليا تخصّص 400 ألف يورو لدعم برامج مكافحة جائحة كورونا في مناطق جنوب ليبيا المتضرّرة

ليبيا – استقبل مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أمس الثلاثاء نائب رئيس البعثة الإيطالية في السفارة الإيطالية في طرابلس والتر دي مارتينو.

اللقاء ناقش -بحسب المكتب الإعلامي للمركز الوطني- الوضع الوبائي المحلّي لجائحة كورونا والجهود المبذوله لاحتواء انتشار هذا الفيروس.

وبدوره، ثمّن مارتينو جهود المركز المبذولة للمساهمة الفعّالة في مكافحة كورونا والتعاون مع الهيئات والمنظّمات الدولية والاستجابة السريعة لتقديم خدمات المسح والتشخيص المعملي والاستشارات الفنية.

كما أثنى على فريق البعثة الطبية الإنسانية في المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مشيدًا بنجاح مهمّته أثناء زيارة إيطاليا من خلال الدعم المعنوي الإنساني الذي أضافه وجود هذا الفريق مع زملائه الطليان في محنتهم لمجابهة جائحة كورونا في إيطاليا، وما اكتسبوه من خبرة في علاج المصابين ومكافحة الفيروس.

وأكّد مارتينو أنّ الحكومة الإيطالية وافقت على تخصيص منحة مالية بقيمة 400 ألف يورو لدعم برامج مكافحة جائحة كورونا في مناطق الجنوب المتضررة، وذلك من خلال تكليف إحدى المنظّمات الدولية الإنسانية بالتعاون مع السلطات الصحّية والمركز الوطني، واعدًا بتوفير شحنة وافية من الكمامات الطبّية ضمن المساعدات العينية التي تمنحها الحكومة الإيطالية لليبيا.

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