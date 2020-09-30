مساعٍ لتشغيل الباحثين عن العمل في القطاع الزراعي

عقد وزير العمل والتأهيل بالوفاق المهدي الأمين اجتماعا اليوم الأربعاء، مع نظيره وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية عبدالباسط الغنيمي، ناقش خلاله استيعاب قطاع الزراعة للباحثين عن العمل من ذوي التخصصات الزراعية والزراعية المساعدة والبيطرية ضمن البرنامج الوطني لتشغيل الشباب.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع الذي عُقد في طرابلس، آليات معالجة التضخم الإداري في قطاع الزراعة والجهات التابعة له للتخصصات غير ذات العلاقة بمهن الزراعة، وكيفية التنسيق لحلحلة مشاكل الملاك الوظيفي لوزارة الزراعة.

وتم الاتفاق على فرز ذوي الاختصاصات الزراعية والزراعية المساعدة والبيطرية من الباحثين عن العمل لتنسيبهم الى وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لتحديد إمكانيات الباحثين الراغبين في العمل بوزارة الزراعة.

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