المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تناقش التوعية الانتخابية مع عمداء البلديات

ناقش رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال اجتماع عقده مع عدد من رؤساء وعمداء المجالس البلدية، ناقش سبل التعاون بين المفوضية والمجالس البلدية لدعم أي عملية انتخابية مرتقبة.

كما بحث الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بالمسار الدستوري وخيارات العملية الانتخابية.

حيث أطلع السايح رؤساء مجالس البلديات على مستوى جاهزية المفوضية للاستحقاقات الدستورية المقبلة، مؤكدا على أهمية التعاون بين المفوضية والبلديات في مجال التوعية والدعم اللوجستي، مشيرا إلى أن التوعية الانتخابية مسؤولية وطنية بين المفوضية والمجالس البلدية في إطار تفعيل الشراكة بين المفوضية والبلديات التي نصت عليها التشريعات الانتخابية.

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