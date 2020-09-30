مناقشة أزمة نقص الوقود بمدينة إجدابيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ إجدابيا |
30 September, 2020
عقد بقاعة اجتماعات بلدية إجدابيا ،أمس الثلاثاء ،اجتماع موسع, بدعوى من رئيس المجلس التسييري لبلدية إجدابيا “امبارك المنفي” ،بحث خلاله ما مايتعلق بأزمة الوقود, التي تعاني منها المدينة.
وتم التواصل مع شركة البريقة و رأس المنقار والإدارة العامة للبحث الجنائي, من أجل توفير الوقود وزيادة حصة بلدية إجدابيا ،كما تم الاتفاق على رفع حصة بلدية إجدابيا من الوقود, أسوة بباقي المدن وذلك إبتداءً من يوم الأربعاء القادم .
وقد حضر الاجتماع آمر منطقة الخليج العسكرية المكلف وعضو المجلس التسييري للبلدية “جبريل اجبيل”, ومسؤولي الشركات النفطية ” ليبيا نفط , والراحلة والشرارة ” والحرس البلدي إجدابيا, ولجنة التحكيم والمصالحة بالبلدية, ومستشار عميد البلدية, ومكتب مشروعات البلدية .
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