مناقشة أزمة نقص الوقود بمدينة إجدابيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ إجدابيا |

30 September, 2020

عقد بقاعة اجتماعات بلدية إجدابيا ،أمس الثلاثاء ،اجتماع موسع, بدعوى من رئيس المجلس التسييري لبلدية إجدابيا “امبارك المنفي” ،بحث خلاله ما مايتعلق بأزمة الوقود, التي تعاني منها المدينة.

وتم التواصل مع شركة البريقة و رأس المنقار والإدارة العامة للبحث الجنائي, من أجل توفير الوقود وزيادة حصة بلدية إجدابيا ،كما تم الاتفاق على رفع حصة بلدية إجدابيا من الوقود, أسوة بباقي المدن وذلك إبتداءً من يوم الأربعاء القادم .

وقد حضر الاجتماع آمر منطقة الخليج العسكرية المكلف وعضو المجلس التسييري للبلدية “جبريل اجبيل”, ومسؤولي الشركات النفطية ” ليبيا نفط , والراحلة والشرارة ” والحرس البلدي إجدابيا, ولجنة التحكيم والمصالحة بالبلدية, ومستشار عميد البلدية, ومكتب مشروعات البلدية .