وحدة دعم المرأة تناقش تعزيز مشاركة المكونات الثقافية خلال الانتخابات القادمة

ناقشت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعزيز مشاركة جميع المكونات الثقافية بالمجتمع الليبي خلال الانتخابات القادمة، والتوعية الانتخابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مسؤولة الوحدة، إيناس الطويني، مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء من مكونات التبو والطوارق والأمازيغ بمقر المفوضية في طرابلس، حيث استعرضت مجموعة من برامج التوعية المقررة خلال الاستحقاقات القادمة، وأبرز المعوقات والتحديات التي تواجه عمليات التوعية بالنسبة للمكونات الثقافية الليبية، وسبل تذليلها وفق خطاب توعوي مناسب يرسخ حق المشاركة للجميع.

هذا ودعا المشاركون إلى تكثيف الجهود لدعم أي استحقاق وطني يتقرر وشيكا، مؤكدين على أهمية وصول برامج التوعية إلى أقصى المناطق، وتفعيل دور المكاتب الانتخابية بمزيد من الأنشطة والفعاليات.

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