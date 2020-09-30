وزير التعليم بالحكومة الليبية: وضعنا خطة لصيانة مدارس سرت وسد احتياجات الدراسة

عقدت بلدية سرت، اليوم اجتماعا ضم وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز والوفد المرافق له، وذلك بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت فرج عبد المجيد ورئيس جامعة سرت، أحمد المحجوب والكاتب العام للجامعة الدكتور عبدالله أمهلهل ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت الشيخ مفتاح مرزوق ومراقب التعليم بسرت مفتاح عبد الكافي.

وبحسب الناطق الرسمى للمجلس ببلدية سرت، في إيجاز صحفى، فإن رئيس المجلس التسييرى سرت تحدث عن كافة المعوقات والمختنقات التي يعانى منها أهالي سرت ومجلسها التسييري للبلدية من نقص الحاجيات الاساسية للمواطن وفي مقدمتها نقص الوقود والغاز وتأخر صرف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة والمتضررة وبدل الايجار ونقص السيولة النقدية بالمصارف ونقص التطعيمات الاجبارية للأطفال المواليد وعدم تخصيص ميزانية مالية للمجلس مند استلام مهامه وعدم زيارة الحكومة والوزارء لمدينة سرت للاطلاع على معاناة سكانها ومتطالباتهم الأساسية والمشاريع التنموية المتوقفة جراء تعرض المدينة لحربين عامى 2011و 2016 ومشاكل في البنية التحتيه والطرق بسرت.

ومن جهته أكد رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت أن مدينة سرت تتوسط ليبيا وكان من المفترض وضع لها أولويات عاجلة من قبل الحكومة لتنفيذ احتياجاتها مطالب بلدية سرت وسكانها، موضحا ان المدينة به أكثر من تلاثون مكون أجتماعي لكافة القبائل ويعملون تحت مظلة المجلس،مرحبا باحتضان مدينة سرت خلال شهر أكتوبر مؤتمر سرت الثانى وضيوف المدينة هم أهل سرت والدي يدعو للحمة ولم الشمل والسلام والمصالحة.

وتحدث وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزى عبد الرحيم أبومريز فى الاجتماع بكلمة حيا فية المجلس التسييري للبلدية وكافة قبائل سرت وجامعة سرت وكافة الأسرة التربوية بسرت، مؤكدا أنه سعيد بزيارة مدينة سرت والوفد المرافق لة التى نكن لها كل التقدير بأنها مدينة جميلة وتتوسط دولة ليبيا ولها خصوصية .

وقال الوزير، أن وزارة التعليم بالحكومة وضعت خطة لتنفيذ مشاريع صيانة للمؤسسات التعليمية بسرت وعددها 41 مدرسة وكذلك توريد مستلزمات تعليمية ووسائل تعليمية وتوفير مقاعد دراسية قبل العام الدراسى المقبل في شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم نقل مطالب بلدية سرت فيما يتعلق باحتياجاتها ومتطالباتها والمختنقات التي تواجهها بالكامل وسيكون محل حوار مع رئيس مجلس الوزار، مبديا أستعدادة لتقديم الخدمات لبلدية سرت وجامعة سرت وقطاع التعليم العام.