الموافقة على صيانة 41 مدرسة بسرت

عقد اليوم الأربعاء ،بقاعة الأجتماعات ببلدية سرت ،أجتماعا موسعا ،بإشراف وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزى عبد الرحيم بومريز والوفد رفيع المستوى ،خصص لبحث المختنقات والمشاكل التى تواجه مدينة سرت من حيت نقص الحاجيات الاساسية ومعاناة سكانها فيما يتعلق بنقص الوقود والغاز والتطعيمات وتأخر صرف التعويضات المالية لاصحاب المساكن المدمرة ونقص وعدم توفر السيولة بالمصارف وعدم تخصيص ميزانية للمجلس بسرت وتوقف وتأخر المشاريع التنموية وخاصة لهبوطات الطرق وصيانة المقار التعليمية ومدرجات جامعة سرت .

وحسب الناطق الرسمى للمجلس ،مدير إدارة الاعلام ببلدية سرت ،فإن وزير التعليم وافق على صيانة عدد 41 مدرسة تعليمية بسرت خلال الشهر الجارى وتوفير مستلزمات تعليمية ووسائل تربوية للمدراس ،كما وافق على صيانة المكتية العلمية الطبية بكلية الطب وتعشيب الملاعب الرياضية بالجامعة ومدرج كانو وصيانة مقار المعاهد المهنية بسرت.

و قد حضر الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف أ. فرج عبد المجيد ورئيس جامعة سرت ا.د. أحمد المحجوب والكاتب العام للجامعة الدكتور عبد الله أمهلهل ورئيس المجلس الاجتماعى لقبائل سرت الشيخ مفتاح مرزوق ومراقب التعليم بسرت مفتاح عبد الكافىكما حضر الاجتماع مدراء ادأرات المتابعة والاعلام والادارية والمالية والموارد البشرية وشؤون المحلات ببلدية سرت ومكتب شؤون عميد البلدية ومدير مكتب مصلحة المرافق التعليمية بسرت وعدد من رجال الاعلام والصحافة ومراسلى القنوات والصحف بسرت.