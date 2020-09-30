الثني يصدر تعليماته بضرورة توصيل المياه إلى مناطق غرب بنغازي

عقد رئيس الحكومة، عبدالله الثني، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية، عوض الدرسي، لمناقشة مشكلة عدم وصول المياه إلى بعض مناطق ساحل غرب بنغازي.
وأصدر الثني تعليماته للمؤسسة بالعمل الفوري على حل مشاكل المياه التي تعاني منها هذه المناطق، ومعالجة كافة مختنقاتها.
كما اطلع على أعمال الصيانة التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للموارد المائية بمختلف البلديات التابعة للحكومة الليبية، مؤكدا أن الحكومة لن تدخر جهدا في تقديم الخدمات الضرورية لكافة المدن والمناطق دون استثناء رغم المختنقات المالية، وقلة الموارد التي من شأنها أن تعيق تنفيذ التنمية المكانية للمناطق.
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