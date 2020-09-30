الثني يصدر تعليماته بضرورة توصيل المياه إلى مناطق غرب بنغازي

عقد رئيس الحكومة، عبدالله الثني، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية، عوض الدرسي، لمناقشة مشكلة عدم وصول المياه إلى بعض مناطق ساحل غرب بنغازي.

وأصدر الثني تعليماته للمؤسسة بالعمل الفوري على حل مشاكل المياه التي تعاني منها هذه المناطق، ومعالجة كافة مختنقاتها.

كما اطلع على أعمال الصيانة التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للموارد المائية بمختلف البلديات التابعة للحكومة الليبية، مؤكدا أن الحكومة لن تدخر جهدا في تقديم الخدمات الضرورية لكافة المدن والمناطق دون استثناء رغم المختنقات المالية، وقلة الموارد التي من شأنها أن تعيق تنفيذ التنمية المكانية للمناطق.

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