ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

30 September, 2020

أعلن رئيس اللجنة الاعلامية لمكافحة جائحة كورونا بسرت محمد الاميل ،الاربعاء ،تسجيل حالة وفاة جديدة بالقسم لرجل فى الستينات من عمره مصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح الاعلامى محمد الاميل ،ان المتوفى من سكان محلة أم القنديل كان يعانى من أمراض وضيق بالتنفس دخل أمس للقسم وحالتة غير مستقرة صحيا وبقى عل جهاز الاوكسجين والمتابعة الصحية من قبل فريق طبى بقسم العزل بسرت الى أن توفى اليوم

واشارات مصادر قسم العزل ال أن عدد الوفيات الان بسرت بسبب وباء كورونا وصل الى 16 حاله وفاه ،واشار الى أن قسم العزل بالمستشفى أستقبل مند أمس عدد ست حالات مرضية تعانى من أعراض كورونا وتم أخد منها مسحات أنفية للمختبر بسرت .