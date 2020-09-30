المريمي: بعد حوار جنيف لن تكون هناك حاجة لقبول استقالة الثني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه لا يمكن البت في الاستقالة التي قدمتها الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، لمجلس النواب، إلا خلال انعقاد جلسة للمجلس.

المريمي أوضح ، أن الاستقالة التي قُدمت رُفضت من العديد من المكونات السياسية والمجتمعية في الشرق، وأن الحكومة تمارس مهامها بشكل طبيعي حتى الآن، إلا أن القرار الأخير يظل لمجلس النواب .

وبحسب تصريحات المريمي، فإنه في ظل الظروف الراهنة هناك ترقب للاجتماعات التي تعقد منتصف أكتوبر، حيث يراهن الجميع على توحيد المؤسسات في عموم ليبيا وحينها لن تكون هناك حاجة لقبول الاستقالة.

وسبق وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، أن الحكومة المؤقتة تقدمت باستقالتها خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس مجلس النواب، في 13 سبتمبر، في مقر إقامته بمدينة القبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24