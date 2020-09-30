البكوش : أي اتفاق سياسي لا يمكن أن ينجح دون دعم المليشيات

أخبار ليبيا 24 – خبر

رأى المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، صلاح البكوش، أن أي اتفاق سياسي لا يمكن أن ينجح ما لم تدعمه القوى الحقيقية على الأرض سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اجتماعية.

البكوش ذكّر، في تصريحات صحفية، بموافقة قيادات التشكيلات العسكرية في الغرب على اتفاق الصخيرات مقابل رفض الجانب الآخر بالشرق، قائلا “هذه الموافقة تجهض الحديث عن معارضتها أي حل سياسي تخوفا من تصفيتها كما يتردد”.

واحتضنت مدينة الغردقة، المطلة على ساحل البحر الأحمر في مصر، الإثنين، وعلى مدار ثلاثة أيام، اجتماع أمني ليبي ضمن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة والمعروفة باسم “5+5” والمنبثقة عن اجتماع ومخرجات برلين لبحث بعض الملفات الأمنية والعسكرية.

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