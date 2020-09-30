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الخارجية الروسية: قلقون من معلومات عن نقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى منطقة النزاع في قره باغ

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء تقارير عن نقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ لإلحاقهم بالقتال هناك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، بحسب “روسيا اليوم”، أن التقارير عن نقل “عناصر الزمر المسلحة وخاصة من سوريا ولبنان، بهدف مشاركتهم المباشرة في الأعمال القتالية” تثير قلق روسيا.

وأضاف البيان أن “هذه العمليات لا تقود إلى المزيد من التصعيد في منطقة النزاع فحسب، بل وتخلق أيضا تهديدات طويلة الأمد على أمن جميع دول المنطقة”.

وفي ختام بيانها، دعت الخارجية الروسية “قادة الدول المعنية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع استخدام إرهابيين ومرتزقة أجانب في النزاع وإخراجهم الفوري من المنطقة”

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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