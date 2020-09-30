مسؤول بالبريقة: أزمة الديزل ستنتهي مع استئناف العمل بالحقول الغازية

أخبار ليبيا 24-خاص

قال عضو مجلس الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط، عبدالرحمن عبدالسلام العبيدي، اليوم الأربعاء، إن الغاز الطبيعي سيكون متوفرًا لمحطات توليد الكهرباء مع عودة تشغيل الحقول النفطية.

وأضاف، في تصريح لأخبار ليبيا24، أن ذلك سيوفر الحصة الإضافية من وقود الديزل للشركات والمواطنين وباقي القطاعات التي تحتاج لوقود الديزل.

وأوضح العبيدي، أن نقص وقود الغاز على محطات توليد الكهرباء جعلها تتغذى بوقود الديزل وهو ما أثر سلباً وتسبب في نقص الديزل عن المؤسسات الأخرى وسائقي المركبات.

وقال العبيدي: “بخصوص مستودع طبرق فقد دخلت ناقلة على رصيف شركة البريقة لشحن منتج “الديزل” الخفيف من مصفاة طبرق، وبعد يومين ستدخل ناقلة أخرى لشحن مادة الزيت الثقيل “مازوت”، مشيرًا إلى أن بهذه الشحنات ستكون هناك فرصة لتشغيل مصفاة طبرق بكامل طاقتها.

وأضاف: “ستوفر مصفاة طبرق كمية جيدة من الديزل وتتوفر هذه المادة وتزول أزمة نقص الوقود بسرعة”.

وتنتج مصفاة طبرق لتكرير النفط، التابعة لشركة الخليج العربي للنفط، يومياً 20 ألف برميل من المنتجات النفطية، وهي تزود شركة البريقة بمادة الديزل والغاز وتصدر عن طريق رصيف شركة البريقة مادتي “النافتا” الخفيفة والزيت الثقيل.

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