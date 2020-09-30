إخماد حريق بمبنى الفرع الرئيسي للمصرف التجاري بميدان الشهداء

أخبار ليبيا24

اندلع حريق، اليوم الأربعاء، بمبنى الفرع الرئيسي للمصرف التجاري الوطني بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، دون حدوث أي أضرار بحسب تأكيد إدارة المصرف.

وأكد، المصرف التجاري الوطني، في بيان حول الحادثة، السيطرة الكاملة على الحريق بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الحريق شب بأثاث مستعمل كان موجودًا على سطح المبنى.

كما أكد المصرف، أن الفرع لم يتعرض لأي أضرار تذكر، بسبب نشوب الحريق، الذي لم يوضح المصرف سبب نشوبه.

وأشار المصرف، إلى أن جميع بيانات وحسابات زبائن المصرف في جميع الفروع وأرصدتهم في أمان، لافتًا إلى أنه يقوم باستمرار بأخذ نسخ احتياطية من بيانات الزبائن وأرصدتهم في الفروع والاحتفاظ بها في مراكز حفظ البيانات للمصرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24