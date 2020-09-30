مصدر لـ218: تأجيل جديد لـ”حوار بوزنيقة”

علمت “NEWS 218″، من مصدر مقرب من فريقي الحوار في مدينة بوزنيقة المغربية، عن تأجيل الجولة الثانية من المحادثات التي كان مقرراً لها أن تنطلق اليوم.

وأضاف المصدر أن فريق مجلس النواب رفض الجلوس على طاولة التفاوض ومناقشة ما تم التفاهم بشأنه في الجلسة الأولى، كما رفض التفاوض مع شخصيات أخرى خصوصاً بعد مجيء رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع وفد آخر غير الفريق الذي شارك في الجولة الأولى وهو ما كان محل اعتراض شديد من وفد مجلس النواب وقد يهدد بفشل المفاوضات.

وبذلك تكون الجولة الثانية من المحادثات قد تأجلت 3 مرات بعد أن كان مقررا أن تعقد الأحد الماضي، فيما ذكر مسؤولون أن التأجيلين الأولين جاءا لـ”أسباب لوجستية”.

ويبحث الجانبان خلال الجولة الثانية آليات شغل المناصب السيادية، واختيار أعضاء مجلس رئاسي جديد، إثر حراك دبلوماسي دولي استمر لأشهر ودعوات للحوار.

وتأتي الجولة الثانية بعد أن سادت أجواء من التفاؤل إثر انتهاء الجولة الأولى التي امتدت لأيام باتفاق شامل، بشأن المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية.

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