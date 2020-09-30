توصيات مهمة يخرج بها الاجتماع الأمني بين الأطراف الليبية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس انتهاء المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين وفدين يضمان ضباطا من الجيش والشرطة يمثلان حكومة الوفاق والقوات المسلحة والتي عقدت بمدينة الغردقة المصرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا