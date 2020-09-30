ليبيا الان

توصيات مهمة يخرج بها الاجتماع الأمني بين الأطراف الليبية

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس انتهاء المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين وفدين يضمان ضباطا من الجيش والشرطة يمثلان حكومة الوفاق والقوات المسلحة والتي عقدت بمدينة الغردقة المصرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك