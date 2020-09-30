رئيس بلدية طبرق يتفقد مصرف الدم المركزي تمهيدا لافتتاحه خلال أيام

زار اليوم الأربعاء رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرح بوالخطابية، مقر مصرف الدم المركزي طبرق الذي يجرى تجهيزه هذه الأيام استعدادا لافتتاحه الأيام القليلة المقبلة .

وبحسب إيجازصحفى للبلدية، شاد بوالخطابية بسرعة إنجاز هذا العمل وبمواصفات ممتازة داعيا كافة العاملين بمصرف الدم المركزي ببذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مدينة طبرق وما جاورها والحفاظ على هذا المرفق الصحي المهم.

وأوضحت البلدية أنه خلال زيارة رئيس البلدية، كان في استقباله مدير مصرف الدم المركزي طبرق السنوسي بالقاسم عقوب وكافة العاملين بالمصرف.