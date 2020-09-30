السيسي وجونسون يبحثان الوضع في ليبيا

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي أمس مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا.

السيسي أكد موقف مصر الثابت تجاه الأزمة الليبية، والهادف إلى استعادة الاستقرار والأمن، ودعوة كافة الأطراف الليبية إلى التفاعل الإيجابي البناء في المسارات المختلفة المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة، وذلك للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من جهته أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن دعمه للجهود المصرية الملموسة والمقدرة لتسوية الأزمة الليبية، وقد توافق الجانبان بشأن استمرار التشاور والتنسيق المشترك في هذا الصدد.

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