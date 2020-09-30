الخارجية الروسية: تقارير بنقل مقاتلين من ليبيا إلى أذربيجان

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن ثمة تقارير تفيد بنقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى إقليم ناغورنو كاراباخ الأذربيجاني للقتال هناك.

وأعربت الخارجية الروسية مساء الأربعاء عن شعورها بالقلق إزاء هذه التقارير الواردة بعد أيام من اندلاع مواجهات مسلحة بين أرمينيا وأذربيجان المدعومة من تركيا مع تصاعد الأخبار حول نقل المرتزقة الموالين لأنقرة من حملة الجنسية السورية من طرابلس عبر مطار معيتيقة إلى أذربيجان.

وأعرب مجلس الأمن الدولي في بيان له أمس، عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن أعمال عسكرية واسعة النطاق في إقليم ناغورنو كاراباخ، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود للتهدئة ووقف القتال والعودة إلى المفاوضات.

وأدان مجلس الأمن بشدة استخدام القوة، ودعا الأطراف كافة التي لها يد في النزاع بوقف القتال على الفور وتهدئة التوتر والعودة إلى مفاوضات هادفة دون أي تأجيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية