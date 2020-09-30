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الخارجية الروسية: تقارير بنقل مقاتلين من ليبيا إلى أذربيجان

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن ثمة تقارير تفيد بنقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى إقليم ناغورنو كاراباخ الأذربيجاني للقتال هناك.

وأعربت الخارجية الروسية مساء الأربعاء عن شعورها بالقلق إزاء هذه التقارير الواردة بعد أيام من اندلاع مواجهات مسلحة بين أرمينيا وأذربيجان المدعومة من تركيا مع تصاعد الأخبار حول نقل المرتزقة الموالين لأنقرة من حملة الجنسية السورية من طرابلس عبر مطار معيتيقة إلى أذربيجان.

وأعرب مجلس الأمن الدولي في بيان له أمس، عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن أعمال عسكرية واسعة النطاق في إقليم ناغورنو كاراباخ، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود للتهدئة ووقف القتال والعودة إلى المفاوضات.

وأدان مجلس الأمن بشدة استخدام القوة، ودعا الأطراف كافة التي لها يد في النزاع بوقف القتال على الفور وتهدئة التوتر والعودة إلى مفاوضات هادفة دون أي تأجيل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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