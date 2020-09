أعلنت إدارة

الخدمات الصحية بني وليد،

الأربعاء، أن رئيس

القسم المالي بالخدمات الصحية ،مصباح المهدي الفطماني، أكد استلام مرتبات موظفي

الخدمات الصحية عن شهر أغسطس من مراقبة الخدمات المالية بالبلدية.

وأكدت إدارة

الخدمات في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” أن المرتبات ستكون متاحة بجميع المصارف التجارية

بالمدينة يوم غد الخميس.

The post بني وليد.. مرتبات موظفي الخدمات الصحي عن شهر أغسطس تتاح الخميس بالمصارف appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24