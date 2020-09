داخلية الوفاق: باشاغا ركز على التنسيق الأمني خلال مباحثاته مع سفير تركيا بطرابلس

اجتمع وزير

الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، بالسفير

التركي في البلاد، سرحات اكس، بمقر الوزارة بطرابلس.

وقالت وزارة

الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتدة، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس

بوك، إن الاجتماع حضره، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي أحمد كركوب.

وأشار البيان

إلى أن اللقاء تناول بحث سبل التنسيق مع تركيا في كافة المجالات، لاسيما التنسيق الأمني،

إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكان “باشاغا”

قد التقى في وقت سابق من الشهر الماضي، مسئولين أتراك يرأسهم وزير

الدفاع التركي خلوصي آكار في العاصمة التركية أنقرة.

