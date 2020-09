بومبيو: واشنطن ستستخدم كل الإمكانيات الدبلوماسية لحل الصراع الليبي

قال وزير

الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، إن واشنطن مستعدة لاستخدام كامل ترسانتها

الدبلوماسية للتوصل إلى حل للصراع في ليبيا.

وأضاف بومبيو، في كلمة له في ختام لقاءه في روما مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أنه متفائل بشأن التطورات في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح بومبيو أن

الوضع في ليبيا تحسن، مطالبا باستغلال فرصة تحسن الأوضاع في ليبيا.

وأكد بومبيو أن عدم

الاستقرار في ليبيا يؤثر على أمن إيطاليا.

