دي مايو: الأزمة الليبية قضية أمن قومي لروما

أشاد وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، بالمساعي المبذولة نحو حل

الأزمة الليبية الأسابيع الماضية، معتبرا إياها «خطوات للأمام»، بعد أن عادت الأطراف

الليبية للحديث مع بعضها.

وأكد دي مايو في تصريحه خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأميركي مايك

بومبيو، في روما، اليوم الأربعاء، أن الجهود المشتركة مع الحلفاء أصبحت تؤتي

ثمارها.

وشدد دي مايو، على أن الأزمة الليبية تعد قضية أمن قومي بالنسبة لروما، منوها

على أنه بعمل بشكل مكثف مع الحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة لدعم مسار الحوار

من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

ووصف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، الولايات المتحدة بـالحليف الإستراتيجي،

الذي يقدم مساهمة أساسية في استقرار المنطقة بأكملها.

