تونس تؤكد بذل قصارى جهدها للوصول إلى تسوية سياسية ليبية

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، التزام بلاده الثابت بمواصلة بذل قصارى جهدها لمساعدة الليبيين على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة عن طريق حوار ليبي ليبي جامع تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجدد الوزير التونسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، عبر تقنية الفيديو، جدد ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا خطورة الخيارات العسكرية والتدخلات الأجنبية التي لا تزيد إلا من تعقيد الأزمة وتعميق معاناة الشعب الليبي، وتهدد الأمن والاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة.

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