قيادة قوات الوفاق تدعو إلى إيقاف الحكومات الانتقالية والتوجه للانتخابات البرلمانية والرئاسية

دعت ما تسمى بغرفة

حماية وتأمين سرت والجفرة التابعة لقيادة قوات الوفاق في بيان لها اليوم الأربعاء إلى إيقاف الحكومات الانتقالية في ليبيا معتبرة

أن استمرارها مضيعة للوقت والجهد.

وطالبت الغرفة في

بيان لها بالذهاب إلى الاستفتاء على الدستور والسعي للانتخابات البرلمانية

والرئاسية مباشرة.

وأضاف البيان أن

قوات الوفاق لن ترضى بالتقليل من شأنها وتهميش دورها، وترفض أن يتم قيادتها من قبل

من وصفوها بالمرتزقة والإرهابيين وحاولوا السيطرة على العاصمة_ في إشارة إلى

الجيش-.

وأكدت البيان على

التمسك بما وصفه بمبادئ 17 فبراير “نكبة فبراير” معتبرة إياها خطا أحمر

لن تفرط فيه.

وأضافت أن

اللقاءات التي تعقد في مختلف دول العالم من أجل تقاسم السلطة وإعادة تبادل الأدوار

لا تعني قوات الوفاق مهما كانت نتائجها إلا إن كان فيها من يمثل قوات الوفاق

وباختيار مباشر من طرفها.

