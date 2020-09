المحجوب: طائرة تحمل مرتزقة غادرت طرابلس و غيرت وجهتها إلى أذربيجان بدلا من تركيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش، خالد المحجوب، الأربعاء، إن طائرة نقل لخطوط جوية ليبية تغادر طرابلس وعلى متنها مرتزقة.

وأضاف المحجوب في تصريح له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن الطائرة غيرت مسارها من تركيا إلى أذربيجان، موضحا أنه فيما يبدو تغيير جبهة من جهة من وصفه بالمقاول العسكري التركي.

