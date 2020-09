أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، قرار بإعفاء” فيصل على بن كافو” من مهام مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقالت وزارة داخلية الوفاق في بيان لها، إنه سيتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، مطالبه الجهات المختصه بتنفيذ القرار.

