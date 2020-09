أفاد شهود عيان،

الأربعاء، بتظاهر أهالي سبها احتجاجا على قرار آمر المنطقة العسكرية الجنوبية بغلق

مطار المدينة مجدداً بعد أيام من إعادة فتحه.

The post عاجل// أهالي سبها يتظاهرون احتجاجا على قرار آمر المنطقة العسكرية الجنوبية بغلق مطار المدينة مجدداً appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24