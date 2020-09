أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، تأجيل سفر رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري إلى المغرب، لاستكمال مفاوضات بوزنيقة، وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق بتأجيل مفاوضات بوزنيقة لأجل غير مسمى.

