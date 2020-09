أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، طلب فيه المساعدة في صيانة محطة تزود طرابلس بالكهرباء، مضيفة أن تبون استجاب للطلب وأمر بتوجيه فريق عاجل ليسافر غدًا لهذا الغرض.

