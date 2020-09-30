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«العامة لأوقاف الوفاق»: شركة المياه لم تسدد ديوانها منذ 60 عاما

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهمت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، التابعة لحكومة الوفاق، شركة المياه والصرف الصحي بعدم دفع مستحقات مالية وديون للهيئة منذ عام 1960م، مطالبة بسداد كافة الديوان المستحقة ووقف كافة الاعتداءات على أملاك الوقف.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن من بينها الملفات المعروضة أمام النائب العام بخصوص شكوى مقدمة من ممثل شركة المياه والصرف الصحي؛ التي تشغل عقارًا تابعا لوقف “درغوت باشا”؛ والكائن بمنطقدٌ الهاني تقاطع الإشارة الضوئية “بن زقلام”.

وأوضحت أنه تم إخطار الشركة أكثر من مرة بضرورة سداد ما عليها من ديون منذ سنةّ 1960م, وبناء على عدم استجابتها قررت الهيئة إخلاء المكان من شاغليه، مشيرة إلى أن العقار مسجل بالسجل العقاري بالكراسة المؤقتة، وباسم وقف “درغوت باشا”؛ وأن جميع أهالي منطقةٌّ “النوفليين” يؤكدون ويشهدون أن هذا العقار وقف لا شبهة فيه.

وتابع البيان: “نستغل هذه القضية في إرسال رسالة لكل المعتدين على أملاك الوقف، أننا بإذن اللّه تعالى لن نألو جهدا في استرجاع أي عقار يثبت ملكيته للوقف، وذلك حسب الإجراءات السليمة، وبما يضمن ديمومتها في سبيل ما أوقفت عليه”.

ونفت الهيئة التابعة لحكومة الوفاق ما نشر عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، عن استدعاء رئيس الهيئة للتحقيق أمام الجهات القضائية، معربة عن استغرابها مما وصفته بـ”لجوء البعض للكذب والتزوير” بإرفاق اسم رئيس الهيئة ضمن بعض المسؤولين، الذين تم استدعاؤهم للتحقيق.

وقالت إن الدافع وراء ذلك هو “قيام رئيس الهيئة باختصاصاته وواجباته الشرعية والقانونية، من مناكفة لأهل الباطل الذين غرتهم الدنيا فاستولوا على عقارات الوقف وأموالها دون وجه حق، والشاغلين لها دون دفع أي قيمة؛ عن طريق وضع اليد عليها بشكل مباشر، أو عن طريق تزوير حجج ووثائق لأراض أخرى، أيا كانت صفتهم شخصية أو اعتبارية”.

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الهيئة العامة للأوقاف

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هذا كله كذب وافتراءات وسرقات –
    الان البلاد بنيتها التحتية مدمرة من قصف الناتو وقصف قوات حفتر –
    وفي الستينات ما كانش في مياه أصلا – كله تم تركيبه وصيانته في السبعينات لما كانت السلطة في يد الشعب – وعن طريق المؤتمرات الشعبية كل منطقة قامت بتركيب منظوماتها سواء الكهرباء او البريد والإتصالات او الكهرباء.
    وكانت الشركة العامة للصيانات سواء شركة الإلكترونات او الشركة الليبية للمياه والصرف الصحي او شركات النظافة او شركة الكهرباء بكامل معداتها تعمل بكل البلديات بشكل اسبوعي – وكانت البلاد انظف مما عليه الان –
    بإمارة داءما في قرب عيد الفاتح كانت الاضواء والزينة والبلاد والطرقان كلها ترش بالمياه وتشذب الاشجاًر والحدائق والمطارات – وتقام حفلات عيد الفاتح سنويا في بلاد نظيفة تماما مع حركة مرور منظمة – والنَّاس فرحانة –
    جيتوا انتم يا أنذال – دمرتوا وخربوا البلاد ودمروا مطارات – وتحلوا في فمكم وتقولوا ديون – انتم مفسدين البلاد ويكفي الأرواح الليبية الي ماتت من قراراتكم الفاشلة والغبية .
    والمنازل المهدمة من سوء التدبير وقلة الخبرة والتشبت بالخطأ والمكابرة على الجهل .

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