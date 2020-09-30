“داخلية الوفاق” تتهم الجيش بمنع هبوط طائرة مدنية بمطار سبها

اتهمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، قوات تابعة للجيش الوطني، بمنع طائرة الخطوط الإفريقية من الهبوط في مطار سبها في رحلة داخلية من مطار معيتيقة.

وقالت الوزارة في بيان، مساء الأربعاء، إن القوة قامت صباح الأربعاء، بنشر سيارات مسلحة وإغلاق مهبط المطار الأمر الذي أجبر برج المراقبة في المطار على إلغاء إذن الهبوط وبالتالي اضطرت الطائرة للعودة إلى طرابلس مجددا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الرحلة كانت الأولى لإعادة فتح مطار سبها أمام الرحلات الداخلية وربطه بالمطارات الأخرى داخل البلاد وتسيير رحلات داخلية.

وكان مصدر أكد لقناة “218”، أن آمر منطقة سبها العسكرية منع هبوط طائرة مدنية بمطار سبها على متنها ركاب من الجنوب، وأجبرها على العودة إلى مطار معيتيقة.

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