إسبر يؤكد أهمية التقارب بين واشنطن وتونس من أجل مواجهة تأزم الوضع في ليبيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الأربعاء، أهمية التقارب بين واشنطن وتونس من أجل مواجهة تأزم الوضع في ليبيا.

وقال إسبر خلال كلمة ألقاها في المقبرة العسكرية الأميركية بمدينة قرطاج التونسية، إن الصين وروسيا تسعيان لتوسيع نفوذهما في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك في القارة الإفريقية.

وأضاف إسبر أن

واشنطن تتطلع إلى أن تكون إفريقيا أكثر أمنا واستقرارا من أجل تنمية سياسية

واقتصادية تقودها أنشطة تجارية واستثمارية متبادلة حرة ومنصفة تحترم سيادة الدول

جميعها.

وأكد إسبر أن

بلاده تشترك مع البلدان التي تشاطرها رؤاها في محاربة المتطرفين الذين يشكلون خطرا

على الاستقرار الإقليمي .

من الجدير بالذكر

أن زيارة إسبر إلى تونس تعد الأولى له إلى القارة الإفريقية، وقد وقع إسبر في وقت

سابق اليوم، اتفاقا للتعاون العسكري بين واشنطن وتونس لمدة عشر سنوات.

