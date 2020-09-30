توافق “أميركي تونسي” بشأن الحل السلمي في ليبيا

جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه مع وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر في قصر قرطاج، الأربعاء، موقف بلاده الداعي إلى إيجاد حل سياسي ليبي- ليبي من دون تدخلات خارجية.

ووفق بيان للرئاسة التونسية، فقد أشار سعيّد إلى أن بلاده تعد من أكثر البلدان تضررا من تأزم الأوضاع في ليبيا، مبديا استعداد تونس لدعم الجهود الرامية للوصول إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا واستقرارها.

من جهته، رأى وزير الدفاع الأميركي أن الولايات المتحدة تتقاسم مع تونس هذه الرؤية، مؤكدا استعداد بلاده للمساهمة في إيجاد حل سلمي من شأنه أن يضع حدا للأزمة في ليبيا ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي سيتوجه من تونس إلى الجزائر والمغرب في إطار جولة مغاربية تستغرق عددا من الأيام.

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